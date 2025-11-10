Conte Napoli, contro il Bologna una sconfitta amara! Il tecnico visibilmente preoccupato della situazione partenopea. Secondo il tecnico manca grinta: l’analisi

Conte Napoli, contro il Bologna una sconfitta amara! Il tecnico si assume la responsabilità della quinta sconfitta in stagione, ma accusa la squadra

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il clima in casa Napoli è tutt’altro che sereno. La sconfitta contro il Bologna ha lasciato strascichi pesanti e un Antonio Conte visibilmente esasperato. Il tecnico, con i media, ha puntato il dito contro la squadra, parlando di un gruppo privo di grinta, di spirito e di fame, e ha ammesso che il momento è più complesso del previsto.

L’allenatore si è assunto la piena responsabilità per la situazione, riconoscendo che dopo quattro mesi di lavoro non è ancora riuscito a trasmettere alla squadra i propri principi e la giusta mentalità. Ha sottolineato come le difficoltà non siano di natura fisica o tattica, ma piuttosto psicologica e caratteriale, legate alla mancanza di energia e concentrazione.

Conte chiede una svolta: troppi giocatori senza stimoli

Conte ritiene che molti calciatori stiano pensando più a se stessi che al collettivo e che l’entusiasmo della passata stagione sia ormai svanito. Il tecnico ha espresso grande preoccupazione per la perdita di identità di un gruppo che sembra aver smarrito il senso di appartenenza e la voglia di lottare, ricordando che cinque sconfitte in campionato rappresentano un segnale di crisi profonda.

Il Napoli appare svuotato, privo di quella ferocia agonistica che aveva caratterizzato la corsa allo scudetto. Anche l’atteggiamento in campo, secondo Conte, riflette un problema più profondo: la squadra si limita al compitino, senza la determinazione necessaria per reagire nei momenti difficili.

Sosta decisiva per ritrovare compattezza e orgoglio

Il tecnico considera questa pausa di campionato un passaggio fondamentale per analizzare ciò che non funziona e per provare a riaccendere la scintilla. L’obiettivo è ritrovare unità, motivazioni e una mentalità vincente. La preoccupazione, tuttavia, resta alta: il Napoli sembra aver perso l’anima e lo spirito che lo avevano reso protagonista appena un anno fa.

Conte sa che non bastano cambi tattici o nuove soluzioni di gioco: serve ritrovare convinzione, cuore e fame. La sosta potrebbe essere l’ultima occasione per invertire la rotta prima che la stagione sfugga definitivamente di mano.