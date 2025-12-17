Conte sul Napoli: «Voglio una squadra ambiziosa. Mercato? Penso di dire una cosa»

Conte-Napoli, emergenza e ambizione: la Supercoppa come banco di prova. Il punto

A Riyadh cresce l’attesa per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, una sfida di grande prestigio che mette in palio l’accesso alla finale. Alla vigilia del match, a prendere la parola è stato Antonio Conte, tecnico dei partenopei, che ha analizzato il momento della squadra con la consueta franchezza e con l’approccio mentale che da sempre contraddistingue il suo lavoro.

Assenze pesanti, ma il Napoli non cerca alibi

Conte ha subito evidenziato le difficoltà legate alle numerose assenze, soprattutto in mezzo al campo. Il Napoli dovrà infatti rinunciare a giocatori fondamentali come Frank Anguissa, Billy Gilmour e Kevin De Bruyne, elementi che garantiscono qualità, dinamismo ed equilibrio alla mediana azzurra. Un’emergenza non da poco, ma che non cambia l’obiettivo: provare a conquistare la finale contro la vincente di Bologna-Inter, con i nerazzurri spettatori interessati della sfida.

Parlando del momento della squadra, Conte ha sottolineato come la stagione sia fatta di alti e bassi. Dopo una striscia di cinque vittorie consecutive, il Napoli ha affrontato alcune battute d’arresto tra Champions League e campionato. «È fondamentale lavorare sempre con entusiasmo – ha spiegato – perché nelle vittorie cresce la fiducia, mentre nelle sconfitte bisogna analizzare gli errori e migliorare». Un messaggio chiaro, rivolto a tutto l’ambiente.

Il tecnico del Napoli si è poi soffermato sulle condizioni di Lobotka, rientrato gradualmente dopo l’infortunio, spiegando come le alternative in quel ruolo siano limitate e come la squadra debba adattarsi senza cercare alibi. Stesso discorso per Lukaku: il rientro dell’attaccante è importante, ma servirà pazienza prima di vederlo al massimo della condizione.

Infine, Conte ha voluto elogiare i tifosi del Napoli, presenti anche a Riyadh. La passione del pubblico azzurro, secondo l’allenatore, rappresenta un valore aggiunto e contribuisce a rendere il club sempre più riconoscibile a livello internazionale. Un segnale di crescita che il Napoli vuole accompagnare con risultati concreti, già a partire dalla Supercoppa.

