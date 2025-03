Conte, quale sarà il futuro del tecnico a Napoli? Quell’indiscrezione potrebbe cambiare le carte in tavola

Conte e la rivelazione sul suo futuro a Napoli nonostante le polemiche? Il retroscena su quella che sarà l’estate partenopea in ottica mercato

Ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Antonio Conte dopo le voci che lo vedrebbero lontano dal Napoli. Ecco le parole.

PAROLE – «Il futuro di Conte bisogna chiederlo a lui e, quando gli è stato chiesto, non è stato netto. Non credo ci saranno fratture con il Napoli, a fine stagione si farà il punto sulle prospettive del Napoli ma se quello che si è detto a giugno scorso rimane la base su cui fondare il futuro si proseguirà insieme. Non vedo perché non si dovrebbe continuare così visto che la cosa sta portando i suoi frutti».