Conte relax al mare: vacanza in attesa della nuova panchina – FOTO

Antonio Conte non ha fretta di scegliere la nuova panchina dove siederà la prossima stagione: il tecnico pugliese intanto si rilassa al mare – FOTO

In attesa di decidere quale squadra guiderà la prossima stagione, Antonio Conte si è concesso qualche giorno di relax al mare. L’ex tecnico dell’Inter ha postato su Instagram uno scatto di sé stesso in una località marittima: giorni di riposo per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione.