Conte: «Sanchez sia più cinico, impietosi i numeri degli attaccanti» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato di Alexis Sanchez dopo la partita contro la Juventus

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, al termine della partita di Coppa Italia persa contro la Juventus ha parlato anche di Alexis Sanchez e del suo attacco.

«Non so se Sanchez abbia accusato un po’ di stanchezza, sicuramente ha cercato di dare il massimo anche lui. Ma anche lui sotto porta deve essere più cinico e più cattivo, perché i numeri degli attaccanti poi sono impietosi. E per gli attaccanti parlano i numeri e questi devono essere più importanti per Sanchez».