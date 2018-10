Per Andrea Conti si avvicina il rientro col Milan: il terzino destro, fuori da più di un anno per il grave infortunio al ginocchio, potrebbe tornare entro la fine dell’anno

Andrea Conti vede la luce. Il terzino destro del Milan, fermo da più di un anno per il grave infortunio al ginocchio sinistro del settembre 2017, potrebbe presto riniziare ad allenarsi in gruppo coi compagni. Arrivato dall’Atalanta nell’estate 2017 per una cifra sui 24 milioni, il giocatore rossonero, come riporta Sky Sport, sta dando segnali positivi per un rientro anticipato rispetto a quanto previsto. Conti, il cui ritorno in campo non era preventivato prima dell’anno prossimo, dovrebbe riprendere presto ad allenarsi in gruppo in modo da poter tornare a piena disposizione entro la fine dell’anno.