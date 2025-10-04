Convocati Bologna, le scelte di mister Italiano in vista della gara contro il Pisa - Calcio News 24

Convocati Bologna, le scelte di mister Italiano in vista della gara contro il Pisa. La situazione

Domani il Bologna affronterà il Pisa al Dall’Ara, e il tecnico Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei Convocati Bologna per la gara. In totale sono 25 i giocatori convocati per la sfida in programma alle ore 15:00.

Nella lista dei Convocati Bologna, troviamo tre portieri: Pessina, Ravaglia e Skorupski. In difesa, i Convocati Bologna includono Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik e Zortea. A centrocampo, tra i Convocati Bologna ci sono Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro e Pobega. Infine, per il reparto offensivo, figurano tra i Convocati Bologna: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini e Rowe.

Analizzando i Convocati Bologna, emerge una rosa variegata, con elementi esperti come De Silvestri e Miranda, e altri più giovani come Holm, Moro o Fabbian. È interessante notare come Italiano abbia voluto dare equilibrio alla rosa convocata: tre portieri per coprire eventuali emergenze, nove difensori per garantire varianti tattiche, cinque centrocampisti per supportare la manovra e sette attaccanti per la fase offensiva.

Sul fronte tattico, la lista dei Convocati Bologna sembra suggerire una certa flessibilità: la presenza contemporanea di elementi offensivi e difensivi liberi lascia aperte diverse opzioni per la formazione titolare. Gli attaccanti convocati – Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini e Rowe – offrono soluzioni diverse per affrontare il Pisa. In mezzo al campo, Fabbian e Pobega potrebbero agire come mezzali o interni, mentre Freuler e Ferguson garantiscono corsa e fisicità. In retroguardia, con nomi come Casale, Lucumi e Lykogiannis, Italiano avrà margine per combinare linee difensive diverse in base alle esigenze del match.

Il fatto che il Bologna abbia formalizzato i Convocati Bologna con anticipo consente al gruppo di concentrarsi sul confronto e agli avversari di studiare le possibili soluzioni tattiche. In ogni caso, l’attenzione è puntata sul Dall’Ara, dove domani si deciderà se la rosa scelta nei Convocati Bologna saprà fare la differenza in campo.