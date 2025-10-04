Convocati Bologna, le scelte di mister Italiano in vista della gara contro il Pisa - Calcio News 24

Ultime Notizie
Convocati Bologna, le scelte di mister Italiano in vista della gara contro il Pisa
Convocati Bologna, le scelte di mister Italiano in vista della gara contro il Pisa. La situazione
Domani il Bologna affronterà il Pisa al Dall’Ara, e il tecnico Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei Convocati Bologna per la gara. In totale sono 25 i giocatori convocati per la sfida in programma alle ore 15:00.
Nella lista dei Convocati Bologna, troviamo tre portieri: Pessina, Ravaglia e Skorupski. In difesa, i Convocati Bologna includono Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik e Zortea. A centrocampo, tra i Convocati Bologna ci sono Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro e Pobega. Infine, per il reparto offensivo, figurano tra i Convocati Bologna: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini e Rowe.
Il nome “Convocati Bologna” ricorre come riferimento chiave ogni volta che si elencano i componenti della rosa chiamati da Italiano. Precisamente, la redazione dà rilievo al fatto che la società rossoblù abbia sottoposto la lista ufficiale, segnalando i giocatori a disposizione per il match contro il Pisa. La formula usata è classica: “i 25 convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani”.
Analizzando i Convocati Bologna, emerge una rosa variegata, con elementi esperti come De Silvestri e Miranda, e altri più giovani come Holm, Moro o Fabbian. È interessante notare come Italiano abbia voluto dare equilibrio alla rosa convocata: tre portieri per coprire eventuali emergenze, nove difensori per garantire varianti tattiche, cinque centrocampisti per supportare la manovra e sette attaccanti per la fase offensiva.
Sul fronte tattico, la lista dei Convocati Bologna sembra suggerire una certa flessibilità: la presenza contemporanea di elementi offensivi e difensivi liberi lascia aperte diverse opzioni per la formazione titolare. Gli attaccanti convocati – Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini e Rowe – offrono soluzioni diverse per affrontare il Pisa. In mezzo al campo, Fabbian e Pobega potrebbero agire come mezzali o interni, mentre Freuler e Ferguson garantiscono corsa e fisicità. In retroguardia, con nomi come Casale, Lucumi e Lykogiannis, Italiano avrà margine per combinare linee difensive diverse in base alle esigenze del match.
Il fatto che il Bologna abbia formalizzato i Convocati Bologna con anticipo consente al gruppo di concentrarsi sul confronto e agli avversari di studiare le possibili soluzioni tattiche. In ogni caso, l’attenzione è puntata sul Dall’Ara, dove domani si deciderà se la rosa scelta nei Convocati Bologna saprà fare la differenza in campo.
