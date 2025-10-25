 Convocati Bologna, le scelte in casa rossoblu per il match contro la Fiorentina - Calcio News 24
Convocati Bologna, le scelte in casa rossoblu per il match contro la Fiorentina

12 minuti ago

Italiano

Convocati Bologna: la lista di Niccolini per la trasferta contro la Fiorentina. La situazione

Il Bologna si prepara alla sfida contro la Fiorentina con una lista di giocatori selezionati da Daniel Niccolini pronta a scendere in campo. La squadra rossoblù si presenta con un gruppo completo, seppur con alcune assenze forzate, che saranno decisive per il modulo e le scelte tattiche dell’allenatore.

Per quanto riguarda i portieri, i convocati Bologna includono Pessina, Ravaglia e Skorupski, pronti a garantire sicurezza tra i pali. La difesa sarà invece composta da un gruppo eterogeneo che unisce esperienza e freschezza atletica: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik e Zortea sono i difensori a disposizione di Niccolini. Questi elementi offriranno copertura e dinamismo, permettendo al tecnico di adattarsi alle strategie offensive della Fiorentina.

A centrocampo, i convocati Bologna comprendono Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega e Sulemana, pronti a garantire equilibrio tra interdizione e costruzione di gioco. La loro versatilità sarà fondamentale per supportare l’attacco e mantenere solidità nelle fasi di non possesso.

In attacco, la lista dei convocati Bologna vede nomi di grande qualità e imprevedibilità: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rowe. Questi attaccanti rappresentano le principali opzioni offensive di Niccolini e saranno chiamati a creare pericoli costanti alla difesa avversaria, sfruttando velocità, tecnica e capacità di finalizzazione.

Tra le note negative della lista dei convocati Bologna c’è l’assenza di Jens Odgaard, che non sarà disponibile a causa dei postumi di una contusione al ginocchio sinistro rimediata durante l’allenamento di giovedì. Il danese resta un elemento chiave per l’attacco del Bologna, e la sua assenza obbliga Niccolini a rivedere alcune soluzioni offensive, privilegiando i giocatori più pronti e in forma.

La lista dei convocati Bologna riflette quindi un equilibrio tra esperienza e giovani di prospettiva, con Niccolini pronto a sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori. L’obiettivo è quello di affrontare la Fiorentina con una squadra compatta e capace di reagire alle difficoltà, puntando su intensità e organizzazione in campo. Ogni reparto avrà un ruolo chiave per garantire un Bologna competitivo e determinato a ottenere punti preziosi in trasferta.

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A

