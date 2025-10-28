 Convocati Bologna, per la sfida contro il Torino: ecco le scelte di Niccolini per di la partita Serie A! La lista completa
Connect with us

Bologna News

Convocati Bologna, per la sfida contro il Torino: ecco le scelte di Niccolini per di la partita Serie A! La lista completa

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

odgaard Classifica marcatori Europa League 2025/2026

Convocati Bologna Torino: ecco i giocatori scelti da Daniel Niccolini per il match di Serie A valido per la 9° giornata

Il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Torino, match valido per la 9ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, in programma alle 20.45. Ecco la lista dei convocati:

CONVOCATI BOLOGNA

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

LEGGI ANCHE – Bologna Torino, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Dall’Ara! Tutti i dettagli

Related Topics:

Bologna News

Italiano Bologna, il tecnico dei rossoblù dimesso dall’ospedale: «Condizioni cliniche sono buone». La nota del club

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

28 Ottobre 2025

By

Italiano
Continue Reading

Bologna News

Bologna, quando ritornerà Ciro Immobile? La situazione del centravanti rossoblu in vista dei prossimi match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

28 Ottobre 2025

By

immobile Chi ha segnato più gol in Serie A
Continue Reading