Convocati Bologna, per la sfida contro il Torino: ecco le scelte di Niccolini per di la partita Serie A! La lista completa

Convocati Bologna Torino: ecco i giocatori scelti da Daniel Niccolini per il match di Serie A valido per la 9° giornata
Il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Torino, match valido per la 9ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, in programma alle 20.45. Ecco la lista dei convocati:
CONVOCATI BOLOGNA
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
