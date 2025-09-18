Convocati Cagliari, in vista della sfida contro il Lecce ecco le scelte di Pisacane - Calcio News 24

Convocati Cagliari: fuori Luvumbo, tornano Pavoletti e Rodriguez per la sfida contro il Lecce

La Serie A è pronta a riaccendersi con l’anticipo del venerdì sera tra Lecce e Cagliari, valido per la quarta giornata di campionato. In vista della delicata trasferta al Via del Mare, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha ufficializzato la lista dei convocati del Cagliari, composta da 26 giocatori. Una selezione che presenta alcune novità, sia in entrata che in uscita, rispetto alle precedenti partite.

Spicca tra gli assenti il nome di Zito Luvumbo, ancora alle prese con il recupero dalla lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia destra. L’attaccante angolano, grande protagonista nella passata stagione, non è ancora pronto per rientrare in gruppo e resta ai box. Out anche Nicola Pintus e Joseph Liteta, due giovani che non faranno parte della spedizione pugliese.

In compenso, nella lista dei convocati del Cagliari tornano due elementi di grande esperienza: Juan Rodriguez e soprattutto Leonardo Pavoletti, che dopo il lungo stop sarà finalmente a disposizione per dare il suo contributo in attacco. Il capitano rossoblù rappresenta un’arma importante per Pisacane, sia dal punto di vista tecnico che sul piano della leadership.

Di seguito l’elenco completo dei convocati del Cagliari per la sfida contro il Lecce:

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Rodriguez, Yerry Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Rog, Folorunsho

Attaccanti: Kilicsoy, Belotti, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Esposito

Il Cagliari, reduce da un avvio di campionato complicato, cerca punti fondamentali per risalire la classifica e ritrovare fiducia. La gara contro il Lecce, squadra aggressiva e ben organizzata, sarà un test importante per valutare il reale stato di forma del gruppo sardo.

Con un mix di giovani talenti e ritorni eccellenti, la lista dei convocati del Cagliari dimostra la volontà di affrontare la partita con determinazione e profondità di organico. Pisacane si affiderà all’esperienza dei veterani e alla voglia di emergere dei più giovani per portare a casa un risultato positivo.