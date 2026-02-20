Connect with us
Cagliari News

Convocati Cagliari per la Lazio, la decisione su Folorunsho: la lista completa di Pisacane

Published

2 ore ago

on

By

Pisacane Napoli Cagliari

Convocati Cagliari per la Lazio, la decisione su Folorunsho: la lista completa di Pisacane per la sfida del 26° turno di Serie A 2025/26

Niente recupero in extremis per Michael Folorunsho. Il centrocampista non figura nella lista dei convocati per la sfida tra Cagliari e Lazio, rimandando così il suo rientro. Assente anche Gianluca Gaetano, che dovrà attendere ancora due settimane. Fabio Pisacane deve fare i conti con un’infermeria decisamente affollata, rinunciando ai lungodegenti Andrea Belotti, Mattia Felici, Gennaro Borrelli e Alessandro Deiola. Per l’attacco della formazione rossoblù viene aggregato Paul Mendy. Di seguito l’elenco completo dei convocati dei sardi per la sfida di domani contro la Lazio, valevole per la 26^ giornata di Serie A 2025/26.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Questa la lista dei 22 convocati di Pisacane per Cagliari-Lazio.

Portieri: 1 Elia Caprile, 12 Alen Sherri, 24 Giuseppe Ciocci;

Difensori: 2 Marco Palestra, 3 Riyad Idrissi, 15 Juan Rodríguez, 18 Othniël Raterink, 22 Alberto Dossena, 26 Yerry Mina, 28 Gabriele Zappa, 32 Zé Pedro, 33 Adam Obert;

Centrocampisti: 4 Luca Mazzitelli, 8 Michel Adopo, 25 Ibrahim Sulemana, 27 Joseph Liteta;

Attaccanti: 9 Semih Kılıçsoy, 20 Agustín Albarracín, 30 Leonardo Pavoletti, 31 Paul Mendy, 37 Yael Trepy, 94 Sebastiano Esposito.

