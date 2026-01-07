Cagliari News
Convocati Cagliari per la sfida contro la Cremonese: le scelte di Pisacane per la partita
Convocati Cagliari, ufficializzate le scelte per la sfida contro la Cremonese: ecco cosa ha deciso Pisacane in vista del match di Serie A
Sono stati ufficializzati i convocati del club sardo in vista della sfida tra Cremonese e Cagliari. Di seguito riportiamo le decisioni prese da Pisacane per il match di domani, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Ecco le sue scelte:
CAGLIARI: Caprile, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kiliçsoy, Gaetano, Sherri, J. Rodríguez, Prati, Di Pardo, Ciocci, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Obert, Trepy, Luvumbo, S. Esposito.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET