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Convocati Fiorentina per la Cremonese, la lista completa di Vanoli: la decisione su Kean

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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Convocati Fiorentina per la Cremonese, la lista completa di Vanoli: la decisione finale su Kean. Ecco i calciatori a disposizione della Viola

La Cremonese si prepara a ospitare la Fiorentina in una gara importante per il proprio cammino in campionato. La squadra di Davide Nicola, allenatore specialista nelle missioni salvezza, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lecce e cerca una reazione immediata davanti al proprio pubblico. I grigiorossi vogliono ritrovare quella vittoria che manca ormai da dicembre proprio contro i salentini, per provare a dare una svolta al girone di ritorno.

Le possibili scelte di Nicola tra assenze e conferme

In casa lombarda, Emil Audero, portiere di esperienza, dovrebbe partire dal primo minuto. In difesa spazio a Terracciano, Bianchetti e Luperto, con Baschirotto ancora indisponibile. Sulle corsie esterne, Barbieri è favorito a destra, mentre a sinistra ci sarà Zerbin, visto che German Pezzella è squalificato. In mezzo al campo pronti Thorsby, Vandeputte e Maleh, mentre davanti Djuric si candida per una maglia da titolare con Federico Bonazzoli a supporto.

Fiorentina con Kean tra i convocati ma non al meglio

La formazione viola guidata da Marco Vanoli arriva invece dal successo europeo contro il Rakow in Conference League e potrebbe confermare gran parte dell’assetto visto in coppa. Davanti a David De Gea, portiere spagnolo di grande esperienza, dovrebbero agire Dodô, Pongracic, Ranieri e Parisi. A centrocampo possibile rientro di Nicolò Fagioli, con Brescianini e Mandragora più avanzati. In avanti fiducia a Piccoli, con Moise Kean, attaccante azzurro reduce da problemi fisici, ancora inizialmente destinato alla panchina.

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I CONVOCATI: Balbo, Brashi, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kean, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Rugani.

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