Convocati Fiorentina per l’Udinese, le scelte di Vanoli: l’elenco completo

5 ore ago

Convocati Fiorentina per l’Udinese, le scelte di Vanoli su Gudmundsson, Rugani e Gosens: l’elenco completo per il match di campionato

È stata ufficialmente diramata la lista dei giocatori convocati dalla Fiorentina in vista della delicata sfida casalinga contro l’Udinese. La gara sportiva è valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A della stagione 2025/2026.

L’allenatore Paolo Vanoli ha selezionato gli atleti che prenderanno parte all’atteso incontro per cercare di conquistare i tre punti in palio. Tra i profili presenti nell’elenco diffuso dalla società spiccano i nomi di Gudmundsson, Gosens e Rugani, pronti a scendere in campo per dare il loro decisivo contributo.

LA LISTA COMPLETA: Balbo, Brescianini, Christensen, Comuzzo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kean, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Rugani.

