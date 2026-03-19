Convocati Francia, l’elenco completo di Deschamps: da Maignan e Marcus Thuram, tutti gli ‘italiani’ chiamati dal ct transalpino

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha ufficializzato la lista dei convocati per le amichevoli contro Brasile e Colombia negli Stati Uniti. Tra le assenze spicca quella di Kephren Thuram, centrocampista classe 2001 della Juventus, e di Christopher Nkunku, attaccante del Milan arrivato in estate dal Chelsea. Al contrario, ci sono i giocatori che militano in Serie A: Mike Maignan (portiere del Milan), Adrien Rabiot (centrocampista del MIlan), Pierre Kalulu (difensore della Juve), Manu Koné (centrocampista della Roma) e Marcus Thuram (attaccante dell’Inter).

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Portieri: Chevalier, Maignan, Samba

Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kalulu, Konaté, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery

Attaccanti: Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Marcus Thuram