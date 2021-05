Convocati Inghilterra: Southgate per ora ne porta trentatrè, Maguire resta in dubbio

Il Ct dell’Inghilterra Southgate ufficializza i convocati per il raduno del prossimo week end. Maguire rischia l’esclusione

Gareth Southgate non ha ancora deciso quali saranno i ventisei convocati per Euro 2020. Per la preparazione al torneo il Ct inglese ha infatti deciso di portarsi trentatrè giocatori valutando poi di persona alcuni nomi in dubbio.

Per Alexander Arnold non dovrebbero esserci problemi nonostante le tante assenze nel finale di stagione con la maglia del Liverpool e lo stesso vale per Jordan Henderson. Diversa la situazione di Maguire. Southgate lo vorrebbe convocare, ma il centrale è in dubbio per la finale di Europa League di domani sera e potrebbe non recuperare in tempo neppure per l’inizio degli europei