Convocati Italia, out Belotti e Balotelli: Mancini richiama Giovinco

Convocati Italia, tante sorprese nell’elenco di Mancini. Rientrano Giovinco e Verratti, esclusi gli attaccanti Balotelli e Belotti

Ci sono grosse sorprese nella lista dei convocati Italia scelti da Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha convocato i calciatori per l’amichevole con l’Ucraina e la sfida di Nations League contro la Polonia. Ci sono grosse sorprese, a partire dagli assenti eccellenti. Restano fuori dalla lista Mario Balotelli e Andrea Belotti, entrambi gli attaccanti non faranno parte dell’elenco. Torna a sorpresa Sebastian Giovinco tra i 28 convocati azzurri, rientra anche Francesco Acerbi assente da tempo.

Tornano dagli infortuni anche Marco Verratti e Alessandro Florenzi. Prima chiamata in assoluto invece per l’attaccante della Sampdoria, Gianluca Caprari. Di seguito la lista completa diramata dalla Nazionale azzurra attraverso il sito web ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ecco i 28 convocati da Mancini per la doppia sfida contro Ucraina e la Polonia. In attacco ci saranno anche Berardi, Chiesa, Cutrone, Immobile, Insigne e Zaza, insieme al rientrante Giovinco e per la prima volta Caprari:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Perin, Sirigu

Difesa: Acerbi, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Criscito, D’Ambrosio, Emerson Palmeri, Florenzi, Romagnoli

Centrocampo: Barella, Bernardeschi, Bonaventura, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini, Verratti

Attacco: Berardi, Giovinco, Caprari, Chiesa, Cutrone, Immobile, Insigne, Zaza