Convocati Italia-Portogallo: torna Belotti, idee Tonali e Pavoletti

Convocati Italia-Portogallo: il Ct azzurro Mancini pensa ad alcune novità, previsto il rientro di Belotti, idee Tonali e Pavoletti.

In vista della sfida decisiva del Gruppo 3 di Nations League fra Italia e Portogallo, il Ct azzurro Roberto Mancini, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe pensando a novità importanti fra i convocati azzurri. La sfida si giocherà sabato 17 novembre a San Siro, e per quell’occasione il tecnico jesino sembra intenzionato a chiamare quei giocatori che si stanno mettendo in evidenza in questo inizio di stagione.

La novità più ghiotta rispetto all’ultimo giro di convocazioni sarà quasi sicuramente il ritorno di Andrea Belotti. ‘Il Gallo’, dopo un periodo di difficoltà in cui ha faticato a segnare con regolarità, ha realizzato una doppietta nell’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria, vinta 4-1 dal Torino di Mazzarri ed è sembrato nuovamente vicino alla sua forma migliore. Per questo Mancini appare deciso a puntare nuovamente su di lui nella partita decisiva contro i lusitani. Inoltre non ha mai nascosto il suo affetto per la maglia azzurra e l’amarezza dopo l’ultima esclusione.

Ma Belotti non sarà quasi sicuramente l’unica novità nel gruppo azzurro: se in difesa l’ex numero 10 di Sampdoria e Lazio sta valutando la possibile chiamata di Mancini dell’Atalanta, Izzo del Torino e De Sciglio della Juventus, la sorpresa potrebbe essere rappresentata a centrocampo dalla chiamata direttamente dalla Serie B del regista del Brescia Sandro Tonali. Importanti novità potrebbero esserci anche nel reparto offensivo: Mancini starebbe pensando infatti alla convocazione del bomber del Cagliari Leonardo Pavoletti, specialista nel gioco aereo, e dell’attaccante del Milan Patrick Cutrone, che sta trovando molto spazio in rossonero con il passaggio di Gattuso al 4-4-2. In dubbio, infine, la chiamata di Mario Balotelli, che ancora non è tornato al top con il Nizza.

I POSSIBILI CONVOCATI DI MANCINI PER ITALIA-PORTOGALLO:

PORTIERI: G. Donnarumma (Milan), Perin (Juventus), Sirigu (Torino), Cragno (Cagliari);

DIFENSORI: Biraghi (Fiorentina), Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Rugani (Juventus), Acerbi (Lazio), D’Ambrosio (Inter), Romagnoli (Milan) – Possibili novità: Mancini (Atalanta), Izzo (Torino), Barreca (Monaco);

CENTROCAMPISTI: Barella (Cagliari), Benassi (Fiorentina), Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Verratti (PSG) – Possibili novità: Baselli (Torino), Tonali (Brescia);

ATTACCANTI: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Lasagna (Udinese) – Possibili novità: Balotelli (Nizza), Pavoletti (Cagliari).