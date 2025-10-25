Juventus News
Convocati Juve per la partita contro la Lazio: ecco le scelte di Tudor per il big match : la lista completa
L’attesa è finita: Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la delicata trasferta di Roma. Domenica sera, nello scenario imponente dello Stadio Olimpico, i bianconeri affronteranno la Lazio in una sfida che pesa ben oltre i tre punti in palio.
Non sarà infatti una partita come le altre. L’incontro rappresenta un vero spartiacque per due motivi fondamentali: da un lato la Juventus è chiamata a un successo convincente per rilanciare le proprie ambizioni stagionali e lanciare un segnale forte al campionato; dall’altro, il futuro dello stesso Tudor sembra legato a doppio filo alla prestazione che la squadra saprà offrire nella Capitale.
Il tecnico croato deve ancora una volta fare i conti con le assenze di lunga durata. Restano indisponibili Bremer, Cabal e Milik, ai quali si aggiunge anche Pinsoglio, fermo ormai da diverse settimane.
