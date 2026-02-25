Juventus News
Convocati Juventus per il Galatasaray, le scelte di Spalletti: presenti Bremer e Yildiz! Ben cinque gli assenti, la lista
Convocati Juventus per la sfida contro il Galatasaray, buone notizie per Spalletti: presenti Bremer e Yildiz! Cinque gli assenti
La Juventus ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida decisiva di Champions League contro il Galatasaray. Una situazione non facile per Luciano Spalletti, costretto a fare i conti con una rosa pesantemente condizionata da infortuni e squalifiche.
Infermeria e Squalifiche
Il reparto offensivo è quello più colpito dalle assenze fisiche: non saranno della partita Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik (già escluso dalla lista UEFA), oltre al difensore Emil Holm. La situazione si complica ulteriormente in difesa, dove pesano le squalifiche di Juan Cabal e Andrea Cambiaso.
Spazio ai Giovani
Per colmare i vuoti in organico, il tecnico ha deciso di puntare sulla linea verde, convocando due giovani talenti alla loro prima chiamata assoluta nella massima competizione europea:
- Niccolò Rizzo (dalla Primavera)
- Javier Gil Puche (dalla Next Gen)
Lo spirito di gruppo
Nonostante le rotazioni ridotte, la Juventus si affida ai suoi pilastri per tentare la rimonta. La presenza di leader come Bremer in difesa e il talento di Yildiz in avanti saranno fondamentali per mantenere la compattezza necessaria a ribaltare il risultato.
LA LISTA
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
30 David
41 Gil Puche
50 Rizzo (inserito in Lista B UEFA).
