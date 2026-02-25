Convocati Juventus per il Galatasaray, le scelte di Spalletti: presenti Bremer e Yildiz! Ben cinque gli assenti, la lista

Convocati Juventus per la sfida contro il Galatasaray, buone notizie per Spalletti: presenti Bremer e Yildiz! Cinque gli assenti

La Juventus ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida decisiva di Champions League contro il Galatasaray. Una situazione non facile per Luciano Spalletti, costretto a fare i conti con una rosa pesantemente condizionata da infortuni e squalifiche.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Infermeria e Squalifiche

Il reparto offensivo è quello più colpito dalle assenze fisiche: non saranno della partita Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik (già escluso dalla lista UEFA), oltre al difensore Emil Holm. La situazione si complica ulteriormente in difesa, dove pesano le squalifiche di Juan Cabal e Andrea Cambiaso.

Spazio ai Giovani

Per colmare i vuoti in organico, il tecnico ha deciso di puntare sulla linea verde, convocando due giovani talenti alla loro prima chiamata assoluta nella massima competizione europea:

Niccolò Rizzo (dalla Primavera)

(dalla Primavera) Javier Gil Puche (dalla Next Gen)

Lo spirito di gruppo

Nonostante le rotazioni ridotte, la Juventus si affida ai suoi pilastri per tentare la rimonta. La presenza di leader come Bremer in difesa e il talento di Yildiz in avanti saranno fondamentali per mantenere la compattezza necessaria a ribaltare il risultato.

LA LISTA

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

30 David

41 Gil Puche

50 Rizzo (inserito in Lista B UEFA).