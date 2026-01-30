Connect with us

Convocati Lazio per la sfida contro il Genoa: arriva la decisione su Romagnoli! Tutti i dettagli

Convocati Lazio per il match contro il Genoa: arriva la decisione su Romagnoli e il quadro completo della lista

La Lazio ha pubblicato su X l’elenco dei giocatori convocati per la sfida casalinga contro il Genoa, in programma questa sera allo Stadio Olimpico alle 20.45 e valida per la 23ª giornata di Serie A. Di seguito le scelte effettuate dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

Romagnoli non figura tra i convocati della Lazio, rendendo ufficiale la sua assenza dopo giorni di indiscrezioni. Alla base c’è una situazione legata al mercato: il difensore ha ricevuto una ricca offerta dall’Al‑Sadd e avrebbe manifestato la volontà di partire, complice anche il malumore per un rinnovo mai arrivato e promesse che ritiene non mantenute.

La tensione con la società è salita negli ultimi giorni, nonostante il comunicato ufficiale della Lazio che ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione, ribadendo la centralità del giocatore nel progetto. Romagnoli, intanto, era regolarmente sceso in campo a Lecce, risultando uno dei migliori.

La sua esclusione per la sfida contro il Genoa conferma però che la situazione resta delicata e ancora tutta da decifrare.

