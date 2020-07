Convocati Lecce: l’elenco di Liverani per le trasferte di Bologna ed Udine

Convocati Lecce, Liverani dirama l’elenco dei giocatori presenti alla doppia trasferta che vedrà la squadra salentina a Bologna ed Udine

Convocati Lecce, Liverani dirama l’elenco dei giocatori presenti alla doppia trasferta che vedrà la squadra salentina a Bologna ed Udine, come riporta calciomercato.com. Il Lecce per salvarsi non dovrà perdere nemmeno un punto.

28 CONVOCATI- Radicchio, Vera, Petriccione, Lucioni, Paz, Donati, Mancosu, Lapadula, Falco, Shakhov, Rossettini, Monterisi, Meccariello, Farias, Saponara, Gabriel, Vigorito, Calderoni, Rispoli, Babacar, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Sava, Barak, Tachtsidis.