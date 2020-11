Convocati Portogallo: presenti Mario Rui e Cristiano Ronaldo

Il Portogallo scenderà in campo contro Andorra, Francia e Croazia e il c.t. Fernando Santos ha diramato l’elenco dei giocatori convocati. Cristiano Ronaldo è tra i convocati per gli impegni che vanno dall’11 al 17 novembre della nazionale portoghese. Presente anche l’ex Juve Cancelo e il napoletano Mario Rui.

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo

Here's the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY

— Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020