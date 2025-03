Convocati Roma, Ranieri scioglie il dubbio su Dybala per la sfida al Cagliari

Convocati Roma, le scelte di Claudio Ranieri per la sfida al Cagliari di domani: dubbio Dybala, Ranieri lo lascia a riposo o ci sarà?

La Roma ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Cagliari. Per l’occasione Ranieri ha deciso di portare in gruppo Dybala, nonostante avesse detto che le condizioni della Joya non erano al 100%. Di seguito la lista completa

Portieri: Gollini, Marcaccini, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine.

Centrocampisti: Cristante, Baldanzi, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.