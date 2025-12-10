Convocati Roma, due rientri importanti nella lista di Gasperini in vista del match contro il Celtic di Europa League! La lista completa del tecnico giallorosso

Convocati Roma, due rientri importanti nella lista di Gasperini in vista del match contro il Celtic di Europa League! Le scelte del tecnico giallorosso

La Roma ha ufficializzato la lista dei convocati per la delicata sfida di Europa League contro il Celtic, valido per la sesta giornata della fase campionato. Una gara che può definire gli equilibri del girone e che arriva dopo giorni di riflessioni in casa giallorossa.

La notizia principale è il rientro di Angelino, terzino sinistro che non giocava da oltre due mesi e mezzo a causa di un infortunio muscolare. Il laterale spagnolo ha completato il recupero e torna a disposizione di Gian Piero Gasperini, offrendo una soluzione in più sulle corsie. Rientra anche Wesley, difensore che aveva saltato la gara con il Cagliari.

Resta invece ai box Dovbyk, ancora indisponibile e non convocato per la trasferta europea.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.