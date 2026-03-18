Coppa d’Africa 2025, ribaltata anche la vicenda ‘asciugamano’ Saibari-Mendy! Il provvedimento ufficiale della CAF

Coppa d’Africa 2025, è stata ribaltata anche la vicenda relativa all’asciugamano Saibari-Mendy! La decisione ufficiale della CAF

Ha del clamoroso ciò che sta accadendo attorno all’epilogo dell’ultima edizione della Coppa d’Africa. La competizione, vinta sul campo dal Senegal lo scorso 18 gennaio con il punteggio di 1-0 maturato ai tempi supplementari, ha subìto un totale ribaltone a livello di giustizia sportiva. La CAF (Confederazione Africana del Calcio) ha infatti deciso di assegnare la vittoria al Marocco, decretando la sconfitta a tavolino per i Leoni della Teranga, rei di aver abbandonato il terreno di gioco per 15 minuti in segno di protesta contro una controversa decisione arbitrale.

Tuttavia, come riportato dal celebre quotidiano sportivo francese L’Equipe, le sanzioni della Confederazione non si sono limitate al risultato sportivo.

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Il surreale “caso asciugamano”: i protagonisti

A caratterizzare la tesissima finale di gennaio è stato un episodio a dir poco inusuale. L’obiettivo di alcuni giocatori marocchini era quello di privare del proprio asciugamano personale Édouard Mendy.

Il primo a tentare il sabotaggio è stato Achraf Hakimi. Spinto dai tifosi sugli spalti, il difensore ha scagliato l’asciugamano oltre i cartelloni pubblicitari. Un’azione che non è passata inosservata agli occhi di Diouf, intervenuto prontamente per proteggere l’oggetto del compagno.

In seguito, la surreale missione è stata portata avanti prima dai raccattapalle a bordo campo, e poi da Ismael Saibari. Una volta sostituito, Saibari si è appostato strategicamente sulla linea di fondo campo con il preciso scopo di impedire che l’asciugamano venisse toccato o recuperato.

Le decisioni ufficiali della CAF

Nelle ultime ore, la CAF è intervenuta duramente anche su questa vicenda, rimodulando le sanzioni:

Il provvedimento per Saibari: Al centrocampista del PSV Eindhoven, che inizialmente era stato punito con una salatissima multa di circa 86mila euro, è stata annullata l’ammenda pecuniaria. Il giocatore dovrà scontare unicamente una giornata di squalifica.

Al centrocampista del PSV Eindhoven, che inizialmente era stato punito con una salatissima multa di circa 86mila euro, è stata annullata l’ammenda pecuniaria. Il giocatore dovrà scontare unicamente una giornata di squalifica. La sanzione per la Federazione: Resta invece confermata la responsabilità oggettiva della Federazione marocchina per il comportamento scorretto e antisportivo tenuto dai propri raccattapalle. La multa inflitta all’organo federale ammonta a circa 43mila euro.