Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successo

Coppa d’Africa 2025, la CAF ribalta tutto! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successo

Il mondo del calcio internazionale è sotto shock per una notizia che ha del clamoroso. Il Marocco è stato annunciato vincitore della Coppa d’Africa, ma non per quanto espresso dal gioco sul rettangolo verde durante l’atto conclusivo: il risultato finale è stato infatti clamorosamente ribaltato dalla CAF (Confédération Africaine de Football).

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I dettagli della decisione: 3-0 a tavolino

Attraverso un attesissimo e storico documento ufficiale, l’organo di governo del calcio africano ha deciso di intervenire con la mano pesante. È stato applicato l’Articolo 84 del Regolamento, dichiarando il forfait del Senegal, che aveva abbandonato per 15 minuti il campo come segno di protesta per una decisione arbitrale. Per questo motivo è stato dichiarato sconfitto a tavolino. A beneficiare di questa drastica sanzione disciplinare è la nazionale nordafricana: il Marocco è stato dichiarato vincitore per 3-0 da un comunicato ufficiale. Il verdetto ha immediatamente fatto il giro del mondo sollevando infinite discussioni.

I riflessi sulle panchine: gioia e disperazione

Questa sentenza riscrive in modo surreale il destino dei due commissari tecnici. A festeggiare questo insolito trionfo, seppur arrivato dagli uffici dirigenziali, è Walid Regragui. I suoi uomini si laureano campioni d’Africa al termine di una vicenda senza precedenti.

La scelta di assegnare una finale di Coppa d’Africa a tavolino rappresenta un unicum nella storia moderna della competizione. Mentre nelle piazze marocchine esplode la festa per la conquista del titolo, a Dakar regna l’incredulità. Si attendono ora le probabili contromosse legali della federazione senegalese, che potrebbe presentare un tempestivo ricorso agli organi di giustizia sportiva internazionali, come il TAS di Losanna, per provare a sovvertire nuovamente questo scioccante epilogo.