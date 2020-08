Coppa Italia Serie C cancellata, arriva l’approvazione. Il 27/9 si riparte, ecco il comunicato emanato dalla Federazione

Nel lungo comunicato emanato dalla Figc al termine del Consiglio Federale arriva la conferma della cancellazione della Coppa Italia di serie C per la stagione 2020-2021. Inoltre è stata confermato l’inizio della nuova stagione per il 27 settembre:

«Su richiesta della Lega Pro – si legge -, il Consiglio ha approvato la cancellazione della competizione denominata Coppa Italia di Serie C per la stagione sportiva 20/21. Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 20/21 per i Campionati Nazionali

Preso atto delle proposte delle Leghe (19 settembre per la A, 26 per la B e 27 per la C), il Consiglio ha dato delega al presidente federale d’intesa con i vice presidenti, atteso lo sviluppo dei calendari studiati dalle rispettive Leghe».