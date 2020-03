Coronavirus, calcio inglese a rischio: Fa Cup e Carabao in bilico, nelle prossime settimane si valuteranno le varie opzioni

L’FA Cup e la Carabao Cup rischiano di non essere disputate durante la prossima stagione. Dall’Inghilterra arrivano voci incredibili su una delle competizioni più importanti nel Regno Unito: secondo il famoso tabloid The Sun, i due tornei rischiano di non partire.

Ricordiamo che in Inghilterra ci sono due coppe nazionali rispetto all’Italia e che l’Fa Cup è molto importante, spesso più del campionato. L’emergenza coronavirus, però, rischia di far saltare tutto.