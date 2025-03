Corsa Champions: il confronto tra i calendari: tanti gli scontri decisivi nelle ultime 8 giornate

Corsa Champions League, nove squadre in undici punti e tanti scontri diretti ancora da giocare: il confronto tra i calendari

Mancano otto giornate alla fine del campionato e la corsa Champions è più accesa che mai, con 7 squadre ancora coinvolte: Atalanta, Bologna, Juve, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan, tutte racchiuse in 11 punti e tanti scontri decisivi ancora da giocare.

La Dea dovrà affrontare 4 scontri diretti, 3 consecutivi a cominciare dalla prossima giornata con Lazio e poi Bologna e Milan, affrontando la Roma nella 36ª giornata. Calendario non semplice per il Bologna, che oltre all’Atalanta affronterà Napoli e Inter oltre che Juve, Milan e Fiorentina. I bianconeri hanno forse il calendario più semplice, con solo tre scontri diretti: oltre al Bologna, c’è la prossima giornata con la Roma e poi dovranno andare all’Olimpico contro la Lazio alla 36ª giornata. I giallorossi nelle prossime 8 partite hanno ben 6 scontri diretti, tra cui il derby in trasferta alla 32ª giornata e l’Inter alla 34ª. Sono quattro gli sconti diretti invece per i biancocelesti: Atalanta, derby, Juve e Inter. Percorso più semplice per la Fiorentina: dopo la vittoria contro l’Atalanta affronterà il Milan, la Roma e il Bologna. Infine il Milan, più staccato dalle altre, dovrà affrontare i viola, la Dea, Bologna e Roma.

Atalanta terza in classifica (58 punti)

31ª giornata: Atalanta-Lazio

32ª giornata: Atalanta-Bologna

33ª giornata: Milan-Atalanta

34ª giornata: Atalanta-Lecce

35ª giornata: Monza-Atalanta

36ª giornata: Atalanta-Roma

37ª giornata: Genoa-Atalanta

38ª giornata: Atalanta-Parma

Bologna quarto in classifica (56 punti)

31ª giornata: Bologna-Napoli

32ª giornata: Atalanta-Bologna

33ª giornata: Bologna-Inter

34ª giornata: Udinese-Bologna

35ª giornata: Bologna-Juventus

36ª giornata: Milan-Bologna

37ª giornata: Fiorentina-Bologna

38ª giornata: Bologna-Genoa

Juventus quinta in classifica (55 punti)

31ª giornata: Roma-Juventus

32ª giornata: Juventus-Lecce

33ª giornata: Parma-Juventus

34ª giornata: Juventus-Monza

35ª giornata: Bologna-Juventus

36ª giornata: Lazio-Juventus

37ª giornata: Juventus-Udinese

38ª giornata: Venezia-Juventus

Roma sesta in classifica (52 punti)

31ª giornata: Roma-Juventus

32ª giornata: Lazio-Roma

33ª giornata: Roma-Hellas Verona

34ª giornata: Inter-Roma

35ª giornata: Roma-Fiorentina

36ª giornata: Atalanta-Roma

37ª giornata: Roma-Milan

38ª giornata: Torino-Roma

Lazio settima in classifica (51 punti)

30ª giornata: Lazio-Torino

31ª giornata: Atalanta-Lazio

32ª giornata: Lazio-Roma

33ª giornata: Genoa-Lazio

34ª giornata: Lazio-Parma

35ª giornata: Empoli-Lazio

36ª giornata: Lazio-Juventus

37ª giornata: Inter-Lazio

38ª giornata: Lazio-Lecce

Fiorentina ottava in classifica (51 punti)

31ª giornata: Milan-Fiorentina

32ª giornata: Fiorentina-Parma

33ª giornata: Cagliari-Fiorentina

34ª giornata: Fiorentina-Empoli

35ª giornata: Roma-Fiorentina

36ª giornata: Venezia-Fiorentina

37ª giornata: Fiorentina-Bologna

38ª giornata: Udinese-Fiorentina

Milan nona in classifica (47 punti)

31ª giornata: Milan-Fiorentina

32ª giornata: Udinese-Milan

33ª giornata: Milan-Atalanta

34ª giornata: Venezia-Milan

35ª giornata: Genoa-Milan

36ª giornata: Milan-Bologna

37ª giornata: Roma-Milan

38ª giornata: Milan-Monza