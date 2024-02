Costa d’Avorio Congo: orario, dove vederla e probabili formazioni

Costa d’Avorio Congo oggi in campo la semifinale della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Questo pomeriggio alle ore 18 in campo uno la prima semifinale della Coppa d’Africa. La Costa d’Avorio di Emerse Faé sfiderà la Repubblica Democratica del Congo di Sébastien Desabre. La nazionale padrone di casa arriva a questa partita dopo le eliminazioni di senegal ai rigori e Mali nei precedenti turni. Dall’altra parta la squadra congolese arriva alla gara dopo la vittoria contro l’Egitto, orfano di Salah ai rigori agli ottavi e la Guinea ai quarti. Andiamo a scoprire quali saranno le probabili formazioni delle due nazionali e soprattutto dove sarà possibile seguire il match.

Le probabili formazioni

COSTA D’AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Singo, N’Dicka, Boly, Konan; Seri, Kessié; Pépé, S. Fofana, Adingra; Haller.

CONGO (4-2-3-1): M’Pasi; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Elia, Bongonda, Wissa; Bakambu.

Costa d’Avorio Congo: orario e dove vederla

Semifinale della Coppa d’Africa e questo pomeriggio scenderanno in campo Costa d’Avorio e Congo. La sfida si giocherà All’Olympic Stadium of Ebimpé con calcio d’inizio alle ore 21 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.