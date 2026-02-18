Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime

Coutinho lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta accadendo per l’attaccante. Novità importanti dal Brasile

Il ritorno romantico si è trasformato in un addio anticipato. Quella che doveva essere la chiusura del cerchio per uno dei talenti più cristallini del calcio brasiliano degli ultimi quindici anni è finita con una stretta di mano e una risoluzione contrattuale. Philippe Coutinho non è più un giocatore del Vasco da Gama. La notizia, riferita da Fabrizio Romano, conferma che il trequartista e il club carioca hanno deciso di interrompere il loro rapporto lavorativo con effetto immediato e di comune accordo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La fine del sogno a Rio

Coutinho lascia così la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio e che lo aveva riaccolto per rilanciarlo. Nonostante l’enorme aspettativa della Torcida bianconera, le cose non sono andate come sperato. Problemi di adattamento tattico o divergenze sul progetto tecnico? Le motivazioni restano interne, ma il risultato è chiaro: il numero 10 è ufficialmente sul mercato.

Occasione a parametro zero: chi ci pensa?

La disponibilità di Coutinho come free agent (svincolato) a febbraio 2026 apre scenari intriganti per il calciomercato internazionale. A 33 anni, il brasiliano possiede ancora quella tecnica sopraffina e quel tiro a giro che lo hanno reso celebre, pur dovendo gestire una tenuta fisica non sempre impeccabile negli ultimi anni. Il suo status di svincolato lo rende tesserabile immediatamente da qualsiasi club che abbia slot liberi in rosa.

Le possibili destinazioni

Dove andrà ora Coutinho? Le piste più calde portano inevitabilmente verso campionati con disponibilità economica e ritmi forse più gestibili. La MLS americana, sempre attenta ai grandi nomi sudamericani, potrebbe essere la destinazione naturale, così come la Saudi Pro League, che non smette di collezionare stelle. Tuttavia, non è da escludere un ultimo ballo in Europa. Il telefono del suo agente inizierà presto a squillare: il talento non scade mai, e Coutinho ha ancora voglia di disegnare calcio.