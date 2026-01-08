Cremonese Cagliari 2-2: finale pazzesco allo Zini! Il 2006 Trepy all’esordio in Serie A pareggia allo scadere

Cremonese Cagliari 2-2: succede di tutto nel finale allo Zini! Il 2006 Trepy all’esordio in Serie A firma il pareggio allo scadere

Un finale thrilling allo Stadio “Giovanni Zini” nega la gioia dei tre punti alla Cremonese e regala un pareggio insperato al Cagliari. La delicata sfida salvezza termina 2-2, un risultato che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Davide Nicola e premia il cuore infinito dei sardi di Fabio Pisacane, capaci di risalire dall’abisso del doppio svantaggio.

Primo tempo: dominio grigiorosso

La prima frazione è un monologo dei padroni di casa, cinici e aggressivi. Pronti, via e al 4′ la gara si sblocca: Dennis Johnsen sfrutta un disastroso errore in disimpegno di Yerry Mina per siglare l’1-0. Il Cagliari accusa il colpo e fatica a reagire. Al 28′ arriva il raddoppio che sembra chiudere i conti: Jamie Vardy non perdona a tu per tu con Caprile dopo un’altra ripartenza letale. Si va al riposo con la Cremonese in totale controllo.

La rimonta: Adopo suona la carica, Trepy la chiude

Nella ripresa, Pisacane ridisegna la squadra e la musica cambia. Al 50′ Michel Adopo trova l’angolino giusto riaprendo il match. La Cremonese si abbassa troppo, schiacciata dalla pressione ospite. Al 66′ il Cagliari esulta per il pari di Esposito, ma il VAR cancella tutto per fuorigioco. Sembra il segnale che per i sardi non sia giornata, ma all’88′ minuto arriva la beffa. Sugli sviluppi di un’azione confusa, spunta Trepy. Il giovane attaccante, classe 2006 all’esordio in Serie A, trova la zampata vincente in mischia, gelando il pubblico di casa e fissando il risultato sul definitivo 2-2.

