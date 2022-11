Do you remember? Cremonese Milan, i pensieri di Maldini

Chissà se ieri sera, nel brutto 0-0 del Milan a Cremona, a Paolo Maldini sarà venuto in mente che la stessa situazione lui l’aveva vissuta in campo. Successe esattamente l’ultima volta che le due squadre si incontrarono, nel lontano 1996. Pomeriggio nebbioso e grigiorossi usciti tra gli applausi per essere riusciti a bloccare la corazzata rossonera guidata da Fabio Capello.

Al coro di “Vi vogliamo così!” del pubblico di casa, corrispondevano i musi lunghi degli avversari, soprattutto degli attaccanti del Diavolo rimasti a secco. Particolare non trascurabile: la Cremonese a fine stagione andò in B, il Milan vinse lo scudetto strappandolo alla Juventus. Dopo ieri sera sembra un’eventualità un po’ più remota, vedendo anche l’amarezza di Stefano Pioli.