Cremonese, Nicola vince il premio Allenatore Gentleman Serie B 2024/25: «Ha sempre dimostrato grande stile, incarnando principi sportivi in campo e in panchina»

Cremonese, Davide Nicola ha vinto il premio Allenatore Gentleman Serie B 2024/25. Ecco le parole sul tecnico dei grigiorossi

Il calcio non è fatto solo di tattica e punti in classifica, ma anche di uomini, comportamenti e valori. È con questo spirito che la Lega Serie B ha annunciato il vincitore di uno dei riconoscimenti più significativi del panorama calcistico italiano: il Premio ‘Allenatore Gentleman Serie B 2024/2025’ è stato assegnato a Davide Nicola. Il trofeo, istituito per onorare la memoria di Gigi Simoni, verrà consegnato ufficialmente martedì prossimo a Milano, presso la sede della Lega, in una cerimonia che vedrà la partecipazione della famiglia Simoni e dei vertici del calcio cadetto.

Le motivazioni: grinta e signorilità

La scelta della giuria è ricaduta su Davide Nicola, capace di trasmettere alle sue squadre un’identità guerriera senza mai trascendere nei comportamenti. Secondo la motivazione ufficiale, Nicola è stato premiato non solo per gli ottimi risultati tecnici ottenuti, ma per aver “sempre dimostrato grande stile, incarnando quei principi sportivi che ha sempre portato con sé in campo e in panchina”.

Il ricordo di Gigi Simoni: il “Signore della panchina”

Il premio mantiene vivo il ricordo di Gigi Simoni, scomparso nel 2020. Simoni è stato un tecnico amato trasversalmente da tutte le tifoserie d’Italia, un vero “Signore del calcio” che nella sua lunga carriera — culminata con la vittoria della Coppa UEFA all’Inter di Ronaldo il Fenomeno — ha sempre anteposto l’educazione e il rispetto alle polemiche. Simoni detiene un record speciale legato proprio alla cadetteria: è l’allenatore che ha ottenuto più promozioni dalla Serie B alla A nella storia (ben 7), legando indissolubilmente il suo nome a questo campionato.

Le parole del Presidente Bedin

Alla cerimonia di martedì sarà presente anche Paolo Bedin, Presidente della Lega Serie B, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo passaggio di testimone morale. “Ricordo Simoni come l’allenatore più vincente della Serie B, ma soprattutto un uomo che si è contraddistinto per stile e modi nello svolgimento del proprio ruolo”, ha dichiarato Bedin. “Mi pare dunque più che opportuno che la famiglia della B lo ricordi attraverso questo premio in quanto protagonista virtuoso della nostra storia”. Davide Nicola raccoglie dunque un’eredità pesante e prestigiosa, confermandosi come uno dei volti più positivi del nostro calcio.