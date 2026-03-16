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Cremonese, Vardy assente contro la Fiorentina: il motivo. Altri 3 out, i convocati e le possibili scelte di formazione di Nicola

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

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Cremonese, Vardy non è stato convocato per la Fiorentina: il motivo. La lista di Nicola e le possibili scelte di formazione

Davide Nicola ha diramato ufficialmente la lista dei giocatori convocati per l’incontro casalingo contro la Fiorentina. La notizia che fa più rumore riguarda il reparto offensivo: spicca infatti l’assenza del centravanti Jamie Vardy, escluso dall’elenco e quindi indisponibile per questo fondamentale crocevia del campionato.

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Emergenza tra infortuni e squalifiche

La mancata convocazione dell’attaccante si aggiunge a una serie di defezioni pesanti che costringeranno lo staff tecnico a ridisegnare gran parte dello scacchiere, riducendo drasticamente le alternative a gara in corso. In difesa si registra l’assenza per infortunio di Baschirotto, mentre a centrocampo mancherà all’appello Collocolo, anch’egli fermo ai box. A queste criticità di natura fisica si somma l’indisponibilità dell’esterno Pezzella, costretto a scontare un turno di squalifica.

Le scelte tattiche: il 3-5-2 anti-Fiorentina

Per fronteggiare l’emergenza, Davide Nicola sembra orientato a confermare il collaudato modulo 3-5-2. Tra i pali ci sarà Audero, protetto da una retroguardia a tre composta da Terracciano, Luperto e Bianchetti, con quest’ultimo in netto vantaggio nel ballottaggio difensivo con Folino.

A centrocampo, le corsie esterne saranno affidate a Barbieri e a Zerbin, grande favorito per rimpiazzare lo squalificato Pezzella sulla fascia sinistra. Il cuore nevralgico della mediana vedrà invece l’impiego di Thorsby, Vandeputte e Maleh per garantire sostanza e qualità tecnica. In avanti, complice l’assenza di Vardy, le gerarchie sono tracciate: Djuric è nettamente avanti su Sanabria per scendere in campo dal primo minuto e fare coppia con Bonazzoli.

L’elenco dei convocati grigiorossi

  • Portieri: Audero, Silvestri, Nava
  • Difensori: Luperto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
  • Centrocampisti: Thorsby, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo
  • Attaccanti: Djuric, Moumbagna, Okereke, Bonazzoli, Sanabria

La probabile formazione

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Zerbin; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

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