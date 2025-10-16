Cremonese, fari puntati su Vardy. Maglia da titolare in arrivo? Le ultime novità - Calcio News 24

Cremonese-Udinese, occasione da non fallire: Vardy verso una maglia da titolare. La situazione attuale

La Serie A riparte e a Cremona l’attenzione è tutta rivolta al match tra Cremonese e Udinese, in programma lunedì 20 ottobre allo stadio “Giovanni Zini”. Il posticipo della settima giornata può rappresentare una tappa fondamentale per il cammino della squadra di Davide Nicola, che cerca punti e continuità. In particolare, tutti gli occhi sono puntati su Jamie Vardy, sempre più vicino alla prima da titolare con la maglia grigiorossa.

Due settimane per ricaricare energie

La pausa per le nazionali ha permesso alla Cremonese di lavorare con calma, recuperare condizione atletica e mettere a punto nuovi meccanismi tattici. Gli allenamenti al centro sportivo Arvedi hanno visto crescere soprattutto due giocatori: Payero, tornato in gruppo e pronto per dare il suo contributo, e Vardy, che ha convinto lo staff tecnico con la sua brillantezza nei minuti finali contro l’Inter.

Alcuni elementi, come Audero, Collocolo, Sanabria e Lordkipanidze, rientrati dai rispettivi impegni internazionali, saranno valutati fino all’ultimo. Ma il segnale più forte arriva proprio dall’inglese ex Leicester, pronto a guidare l’attacco in una gara fondamentale per rilanciare la stagione.

Il modulo può cambiare: ipotesi 4-3-3

Finora il 3-5-2 è stato il sistema preferito da Nicola, ma in queste settimane si è aperta la possibilità concreta di vedere la Cremonese con un 4-3-3 più offensivo. Un cambio che permetterebbe di valorizzare al meglio profili come Vardy, Sarmiento, Johnsen e Zerbin, tutti potenziali titolari nella sfida contro l’Udinese.

L’obiettivo è aumentare la pericolosità offensiva, uno dei limiti mostrati nelle prime giornate: i grigiorossi hanno dimostrato buona precisione sotto porta, ma producono ancora poche occasioni. Un modulo più sbilanciato potrebbe portare quella spinta necessaria per rompere l’equilibrio e fare male a una squadra, come l’Udinese, solida e organizzata.

Vardy, la freccia in più per Nicola

Per Jamie Vardy questa potrebbe essere la gara della svolta. A 37 anni, l’attaccante inglese è ancora in grado di fare la differenza e contro l’Udinese vuole dimostrarlo. La sua condizione fisica è in netta crescita, e con un attacco ridisegnato su misura, il campione ex Premier League potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa salvezza.

Tanti protagonisti in cerca di spazio

Accanto a Vardy, saranno fondamentali anche Vandeputte, Sanabria, Barbieri, Sarmiento, Johnsen e Zerbin: giocatori che finora hanno avuto minutaggi alterni ma che ora devono alzare il livello. La Cremonese ha qualità, ma servono punti: il pubblico dello “Zini” è pronto a spingere la squadra in una sfida che può valere molto più di tre punti.

