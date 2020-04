Cribari: «Luiz Felipe è un ottimo giocatore, mi rivedo in lui»

L’ex difensore biancoceleste, Emilson Cribari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com. Queste le sue parole

Emilson Cribari ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com. Queste le parole dell’ex difensore.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

LUIZ FELIPE – «Luiz Felipe è un ottimo giocatore, ormai già affermato, in Brasile si cominciano a notare le sue prestazioni. Sicuramente verrà considerato per le Olimpiadi, è un difensore di grande qualità e carattere. Io ero un difensore con molta tecnica e buona lettura di gioco, cercavo di farmi valere molto anche nel gioco aereo. Per quanto detto mi rivedo in Luiz Felipe certamente, ma apprezzo tantissimo anche Acerbi e la sua determinazione, il suo spirito di sacrificio. Mi piace il modo in cui rappresenta ed onora la maglia della Lazio, inquadra perfettamente il mio modo di giocare in questo».