Criscitiello stupisce tutti: «Vi svelo dove si trova il nuovo Yamal! Quel giocatore sarà un predestinato» - Calcio News 24

Criscitiello accende i riflettori su Ndiaga Sall: il talento 2009 tra Serie D e big europee. La situazione attuale

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha recentemente richiamato l’attenzione su un giovane talento destinato a far discutere. Sui suoi canali social, il giornalista ha parlato di Ndiaga Sall, classe 2009, definendolo «il nuovo Lamine Yamal che gioca in Serie D in Italia». Una dichiarazione forte, che ha immediatamente acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi.

Secondo Criscitiello, Sall milita attualmente nel Nardò, squadra del girone H di Serie D, dove gioca nonostante la giovane età. La scelta di farlo esordire nei dilettanti è legata a motivi regolamentari: essendo extracomunitario e rifugiato politico, il ragazzo non può ancora essere tesserato nei campionati professionistici italiani. La Serie D rappresenta dunque la sua unica porta d’ingresso nel calcio nazionale.

Il percorso del giovane è già sorprendente. Da un passato in Promozione, Sall ha rapidamente dimostrato qualità e personalità, imponendosi tra giocatori più grandi e raccogliendo consensi. Come sottolinea Criscitiello, le prestazioni del ragazzo hanno attirato l’attenzione di club di primo piano: Juventus, Atalanta, Milan, PSG, Real Madrid e Barcellona lo hanno seguito, senza però poter procedere al tesseramento a causa delle norme vigenti.

Un ruolo chiave è stato giocato da Pantaleo Corvino del Lecce, che ha costruito un percorso graduale per Sall: contratto triennale, valorizzazione immediata in Serie D e sviluppo programmato nel tempo. Secondo Criscitiello, questa strategia potrebbe permettere al ragazzo di emergere, anche se il rischio che un club estero possa approfittare della situazione resta concreto.

Il direttore di Sportitalia conclude sottolineando il talento purissimo di Sall, paragonandolo a Yamal e ricordando come, tra burocrazia e visione strategica, la sua storia rappresenti un caso unico nel panorama calcistico italiano. Criscitiello conferma così l’attenzione mediatica su un giovane che potrebbe diventare protagonista sia in Italia sia oltre confine.

