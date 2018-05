Criscito saluta lo Zenit: «Domenica la mia ultima partita in Russia»

Il terzino campano Domenico Criscito si prepara a dare l’addio allo Zenit e al campionato russo dopo 6 anni di permanenza

Ormai ci siamo, il tempo sta finendo. Per Mimmo Criscito quella di domenica prossima sarà la sua ultima partita con la maglia dello Zenit di San Pietroburgo. Il terzino campano ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Pertanto dopo sei anni in Russia l’ex Genoa e Juventus ha voluto salutare tutti i compagni e i tifosi con un lungo messaggio pubblicato su Instagram.

Ecco un breve estratto del messaggio: «Domenica per me sarà una partita speciale, perché sarà la mia ultima partita con la maglia dello Zenit. Sono orgoglioso di questi sette anni bellissimi trascorsi insieme. Due campionati vinti e una coppa di Russia, e due supercoppe. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi sono stati accanto in questa splendida avventura».