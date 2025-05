Cristiano Ronaldo Al-Nassr, addio imminente: CR7 vuole esserci al mondiale per club

Cristiano Ronaldo pronto a lasciare l’Al-Nassr: il suo obiettivo è esserci al mondiale per club e rincorrere il traguardo dei 1000 gol

Cristiano Ronaldo si prepara a dire addio all’Al-Nassr, come lasciato intendere da un post pubblicato su Instagram dopo l’ultima partita della stagione, persa 3-2 contro l’Al-Fateh. Il fuoriclasse portoghese ha scritto: «Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti», un messaggio che, secondo molti, segna la conclusione della sua avventura nel club saudita, iniziata nel gennaio 2023. Alla base della separazione ci sarebbero il mancato rinnovo contrattuale in scadenza il 30 giugno e la volontà di CR7 di affrontare nuove sfide, anche alla luce del mancato accesso alla prossima Champions asiatica da parte dell’Al-Nassr. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’addio sembrava nell’aria da giorni e adesso pare sempre più vicino all’ufficialità. La destinazione resta incerta, ma l’attenzione si concentra sul Mondiale per Club 2025, al quale Ronaldo potrebbe partecipare con una nuova maglia, sfruttando la mini-finestra di mercato aperta dalla FIFA tra l’1 e il 10 giugno.

Secondo indiscrezioni rilanciate da Marca, sul cinque volte Pallone d’Oro ci sarebbero club partecipanti al torneo come il Wydad Casablanca, inserito nel girone della Juve, e il Botafogo, ma anche squadre arabe come l’Al-Hilal e l’Al-Ain. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha lasciato intendere che ci sono trattative in corso con alcune società, senza escludere l’ipotesi di vedere Ronaldo in campo nella competizione. Grazie alla speciale finestra di mercato pre-Mondiale, i club coinvolti potranno ingaggiare nuovi giocatori a partire da inizio giugno, aprendo uno spiraglio per CR7. Intanto il suo post ha già battuto record di interazioni: oltre 1,5 milioni di “mi piace” in meno di mezz’ora e decine di migliaia di commenti, con tifosi da tutto il mondo che lo invitano a vestire la maglia della propria squadra. Dopo aver segnato anche nell’ultima gara con l’Al-Nassr e aver raggiunto quota 890 reti in carriera, Cristiano punta ora l’obiettivo simbolico dei 1000 gol, magari in una nuova avventura internazionale che passi proprio dal palcoscenico globale del Mondiale per Club.