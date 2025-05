Cristiano Ronaldo, spuntano nuove conferme sull’interesse del Wydad Casablanca

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club? Continuano i rumors sull’interesse del Wydad Casablanca per il portoghese

Negli ultimi giorni, come riportato da diversi media internazionali, sono emerse conferme importanti riguardo a un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino a lasciare l’Al-Nassr. In un’intervista rilasciata a de Telegraaf, Nordin Amrabat, nuovo acquisto del Wydad Casablanca, club marocchino che parteciperà al prossimo Mondiale per Club – dove affronterà la Juve nel girone -, ha lasciato intendere che la sua squadra sta cercando di chiudere un accordo sensazionale con il fuoriclasse portoghese. Il contratto di Ronaldo con l’Al-Nassr scade il 30 giugno, ma il torneo inizierà il 13 giugno, il che significa che l’attaccante dovrebbe negoziare una rescissione anticipata per poter partecipare con la nuova squadra alla competizione.

Il futuro di Ronaldo sembra ormai segnato, con la sua ultima partita per l’Al-Nassr prevista per il prossimo lunedì contro l’Al Fateh, come confermato da fonti vicine al club. Intanto il Wydad Casablanca sembra determinato a mettere a segno un colpo clamoroso, con il presidente del club impegnato a trattare con nomi di grande rilievo e con Cristiano Ronaldo in cima alla lista dei desideri. Di seguito le parole di Amrabat.

«Il presidente è molto ambizioso e sta ancora lavorando con alcuni nomi molto importanti. È vero che Cristiano è uno di questi».