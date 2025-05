Cristiano Ronaldo ci sarà al mondiale per club? La rivelazione di Infantino e il possibile interesse di quella squadra

Cristiano Ronaldo potrebbe esserci al Mondiale per Club: la rivelazione di Infantino e l’intreccio di mercato per vederlo negli USA

Cristiano Ronaldo potrebbe sorprendere tutti e partecipare al Mondiale per Club, nonostante l’Al-Nassr – la sua attuale squadra – non sia qualificato alla competizione. Le voci si sono intensificate dopo una dichiarazione inaspettata del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ospite del popolare streamer IShowSpeed, ha lasciato intendere che un coinvolgimento del fuoriclasse portoghese non è da escludere. «Ronaldo potrebbe giocare per una delle squadre. Ci sono delle discussioni in corso con alcuni club. Se una squadra fosse interessata a prenderlo… chissà? Manca ancora un po’ di tempo, sarebbe divertente», ha detto Infantino, accendendo immediatamente l’entusiasmo dei tifosi.

Il contratto di Ronaldo con l’Al-Nassr scade il 30 giugno, e la sua esclusione dalla competizione era data per certa. Tuttavia, secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Wydad Casablanca, club marocchino qualificato al torneo, avrebbe messo gli occhi sull’ex Real Madrid. A rafforzare i sospetti, una criptica clip pubblicata dal club africano sui social: un drappo portoghese, una stretta di mano e un riferimento a un’amichevole contro il Porto. Indizi che hanno alimentato le speculazioni su un possibile contratto lampo per portare CR7 in campo anche in questa prestigiosa vetrina, dove il Wydad sfiderà colossi come Manchester City, Juventus e Al-Ain.

L’ipotesi resta remota, ma non impossibile. La FIFA sembra lasciare volutamente aperta una porta, consapevole che l’ingresso di Ronaldo aumenterebbe l’interesse globale per il torneo, trasmesso in esclusiva su DAZN. Un contratto temporaneo, un colpo mediatico e sportivo: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il sogno di rivedere Ronaldo in una competizione internazionale diventerà realtà.