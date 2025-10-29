Cristiano Ronaldo Al Nassr, altra delusione in Arabia: eliminato dalla King’s Cup contro Karim Benzema! Sfuma un nuovo trofeo

Cristiano Ronaldo Al Nassr, altra delusione in Arabia: eliminato dalla King’s Cup contro Karim Benzema! Sfumato ancora il primo trofeo nazionale

Arabia Saudita dolce e amara per Cristiano Ronaldo, sempre più vicino all’incredibile record dei mille gol da professionista, ma ancora lontano dal suo primo titolo con l’Al Nassr (secondo se si considera la Coppa dei Campioni Araba per Club di cui è stato campione nel 2023 riservata alle sole squadre del mondo arabo).

L’ennesima occasione sfumata è arrivata nella serata di ieri, quando la squadra del fuoriclasse portoghese è stata eliminata dalla King’s Cup per mano dell’Al Ittihad di Karim Benzema, vittorioso 2-1 nel match valido per gli ottavi di finale.

Benzema e Aouar decisivi, Ronaldo a secco

Il match è partito in salita per l’Al Nassr, punito già nel primo tempo dalle reti di Karim Benzema e dell’ex Roma, Houssem Aouar, che hanno fissato il punteggio sul 2-1. Nel mezzo la rete di Angelo per i padroni di casa. Nonostante l’impegno e cinque conclusioni tentate, Cristiano Ronaldo non è riuscito a lasciare il segno: solo un tiro nello specchio per il portoghese, ben controllato dalla retroguardia avversaria per tutta la partita.

Al Nassr in dieci, ma inutile il forcing finale

Nella ripresa, la squadra di Sergio Conceição ha avuto la possibilità di riaprire la gara grazie all’espulsione al 49’ di Al Jelidan, che ha lasciato l’Al Ittihad in inferiorità numerica. Nonostante la pressione costante e diverse occasioni create, l’Al Nassr non è riuscito a trovare il pareggio, sbattendo contro il muro difensivo avversario e contro un super Rajkovic, decisivo in più interventi.

Il record si avvicina, ma manca ancora un trofeo

Per Cristiano Ronaldo, che in carriera ha già superato le 950 reti ufficiali, il sogno di conquistare un trofeo in Arabia Saudita resta ancora rimandato. L’obiettivo ora sarà concentrarsi sul campionato saudita, dove l’Al Nassr è in piena corsa per il titolo, e sulla Champions asiatica, competizione in cui CR7 sogna di lasciare il segno e avvicinarsi sempre di più al traguardo storico dei mille gol.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero