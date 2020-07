Cristiano Ronaldo cannibale: ecco il record messo nel mirino dal portoghese

Cristiano Ronaldo riscrive la storia: il titolo di capocannoniere può valere un record per l’attaccante della Juve

Cristiano Ronaldo vuole tutto. A 35 anni, il fuoriclasse portoghese può ancora scrivere pagine di storia, puntando un record importante per la sua carriera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, CR7 può diventare il primo calciatore della storia a vincere il titolo di capocannoniere in Italia, in Inghilterra e in Spagna.

Al portoghese basta un gol per raggiungere Ciro Immobile e, prendendo come parametro l’andatura degli ultimi mesi, può agguantarlo in classifica in tempi brevi. Ronaldo vive un trend di di 7 reti nelle 6 gare di Serie A giocate dopo il lockdown, ma soprattutto ha fatto centro in 17 degli ultimi 18 match di campionato. Dal primo dicembre (Juventus- Sassuolo) a oggi è rimasto a secco solo con l’Inter.