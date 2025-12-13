Cristiano Ronaldo debutta al cinema? L’annuncio fa impazzire i fan. Cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo pronto a conquistare Hollywood: debutto in Fast & Furious. Il portoghese è pronto a debuttare al fianco di Vin Diesel

Quando due icone globali si incontrano, l’impatto non può che essere clamoroso. Il mondo del calcio e quello del cinema stanno per fondersi definitivamente grazie a Cristiano Ronaldo, pronto a fare il suo debutto ufficiale a Hollywood entrando nell’universo di Fast & Furious, una delle saghe cinematografiche più amate e redditizie di sempre.

Le voci su un possibile coinvolgimento di Cristiano Ronaldo circolavano già da tempo tra fan e addetti ai lavori, ma ora è arrivata la conferma più autorevole possibile. A rompere il silenzio è stato Vin Diesel, protagonista e produttore del franchise, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente accanto al campione portoghese. Uno scatto diventato virale in pochi minuti, accompagnato da una didascalia che ha acceso l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo.

«Abbiamo scritto un ruolo per lui»: l’annuncio di Vin Diesel

«Tutti mi chiedevano se sarebbe entrato a far parte della mitologia di Fast. Posso dire che fa sul serio, abbiamo scritto un ruolo per lui…». Con queste parole, Vin Diesel ha ufficializzato l’ingresso di Cristiano Ronaldo nella saga. Non si tratterà dunque di una semplice comparsata, ma di un personaggio pensato su misura per uno degli sportivi più iconici di sempre.

Il legame tra Cristiano Ronaldo e Fast & Furious appare quasi naturale. Il fuoriclasse portoghese è da sempre appassionato di motori e velocità: il suo garage personale ospita autentici gioielli come Bugatti, Ferrari, McLaren e Lamborghini. Lusso, potenza e cura maniacale dei dettagli sono elementi che fanno parte del suo stile di vita, oltre che del suo brand globale.

Debutto nel 2026: attesa alle stelle

Per Cristiano Ronaldo si tratta dell’esordio assoluto sul grande schermo hollywoodiano. Il film in questione sarà l’undicesimo capitolo della saga, considerato da molti come l’atto finale o la seconda parte del gran finale avviato con Fast X. L’uscita nelle sale è prevista per il 2026, una data già cerchiata in rosso dai fan.

L’ingresso di Cristiano Ronaldo nel cast proietta il film in una nuova dimensione mediatica, unendo il pubblico del cinema a quello dello sport in un mix esplosivo. Dopo aver dominato i campi da calcio di tutto il mondo, CR7 è pronto a lasciare il segno anche sul set. Resta solo da scoprire se lo vedremo al volante di un bolide o protagonista di spettacolari scene d’azione. In ogni caso, lo spettacolo è assicurato.