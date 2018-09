Cristiano Ronaldo espulso: esce in lacrime durante Valencia-Juve – VIDEO

Cristiano Ronaldo espulso: esce in lacrime durante Valencia-Juve per una presunta gomitata a Murillo. Decisione che fa discutere

Incredibile episodio nel corso di Valencia-Juve. Intorno a metà primo tempo, Cristiano Ronaldo è stato espulso da Felix Briych per un presunto contatto con Jaison Murillo nel cuore dell’area di rigore spagnola. Il portoghese sarebbe stato visto strattonare i capelli del difensore colombiano, finito a terra dopo un contrasto. Si è accesa una piccola rissa, sedata immediatamente dal fischietto tedesco che, dopo un consulto con il giudice di porta, ha deciso di espellere il portoghese. Prima espulsione in carriera in Champions League per Cristiano Ronaldo che è uscito in lacrime dal Mestalla, sconsolato e furibondo per la decisione dell’arbitro. Possibile che Ronaldo dovrà saltare due giornate in Champions League.