Cristiano Ronaldo, Ferri è sicuro: «In campo sembra anarchico ma...»

Cristiano Ronaldo, Ferri è sicuro: «Non ha lasciato la Juve perché è in fase discendente. In campo sembra anarchico ma…»

L’ex Inter Riccardo Ferri ha parlato su Infinity del protagonista della sfida di Champions League dell’Old Trafford: Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole.

CRISTIANO RONALDO – «Chi conosce il mondo del calcio sa bene che Ronaldo non ha lasciato la Juve per una sua eclissi: era una situazione in cui non si poteva continuare. La sua qualità è palese: ad un primo sguardo sembra anarchico e sembra non legare con il resto della squadra, ma al momento decisivo si esalta sempre. Poi, quando sente la musichetta della Champions…»