Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Occhio al piano di CR7

Un Cristiano Ronaldo sui campi di Valdebebas fa sempre notizia. In questo caso si tratta di Cristianinho, che da inizio settimana si sta allenando con il Cadete A del Real Madrid, compagine dei nati nel 2010 e 2011. Questa apparizione ha scatenato i media iberici. Incrociando la novità con l’acquisto da parte del vincitore di cinque Palloni d’Oro del 25% dell’Almeria, si ipotizza un futuro prossimo in Spagna. Terminato il prossimo Mondiale, l’asso lusitano potrebbe anticipare l’addio al calcio giocato, nonostante un contratto con i sauditi dell’Al-Nassr valido fino all’estate del 2027.

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Il giovane talento, nato il 17 giugno del 2010, lavora agli ordini del tecnico Carlos Cura. La squadra domina la Superliga Cadete con otto punti di vantaggio sui rivali, nonostante due partite in meno. Il figlio d’arte, descritto come «umilissimo e molto educato», nelle partitelle è stato schierato come esterno offensivo o attaccante. In questo ruolo si era già disimpegnato a livello di selezione portoghese Under 15 e Under 16. Il ragazzo, ex Manchester United e Juventus, attualmente è tesserato per il club saudita. Per questo motivo, il periodo di prova in un’altra società non può superare le otto settimane.

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Se Cristianinho dovesse essere arruolato nelle fila della formazione iberica, separerebbe per la prima volta il suo percorso calcistico da quello del padre. Si aprirebbero due scenari: il trasferimento nella residenza destinata ai ragazzi presso la cittadella sportiva, oppure un trasloco a Madrid con l’intera famiglia. Secondo questa ipotesi, l’attaccante, escluso dal ct Bob Martinez dalle prossime amichevoli per un malanno muscolare, potrebbe congedarsi al termine del suo sesto Mondiale. Successivamente, l’ex talento del calcio europeo si dedicherà interamente alle molteplici attività imprenditoriali avviate, compresa la gestione della dirigenza andalusa attualmente in lotta per la promozione.