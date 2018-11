Le parole di Cristiano Ronaldo dopo Juventus-Manchester United, partita di Champions League sbloccata da un gran gol del portoghese e poi vinta dalla squadra inglese nei minuti finali

Un gran gol di Cristiano Ronaldo aveva sbloccato Juventus-Manchester United, gara valida per la quarta giornata di Champions League, poi, nel finale, l’inaspettata rimonta per la vittoria dei ‘Red Devils’. Dalla gioia per il gol alla delusione per la sconfitta, ecco le dichiarazioni dell’attaccante portoghese dopo la gara: «La Champions League è speciale, può succedere di tutto. Abbiamo dominato per 90 minuti e creato molte occasioni, potevamo chiuderla facilmente, ma poi abbiamo pagato qualche momento di relax. Il Manchester non ha fatto niente per meritare la vittoria, non è stata fortuna perchè quella si cerca, è stato un pò un regalo nostro – le parole a Sky Sport – Non si può dire bello perdere, ma forse è il momento migliore, il calcio è questo, la squadra è stata ottima. Ora dobbiamo alzare la testa, sono sicuro che passeremo per primi del girone».